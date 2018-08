Ausländische Touristen betteln auf dem Markt

Von: Redaktion DER FARANG | 25.08.18

PHUKET: Die Touristenpolizei hat zwei ausländische Touristen wegen Bettelei vorübergehend festgenommen und zu einem Bußgeld von jeweils 500 Baht verurteilt.

Das Paar aus der Ukraine (21) und Russland (30) saß am Boat Plaza Market in Samkong und bat um Spenden. Auf Karton war in Thai und Englisch zu lesen, dass sie seit 15 Monaten durch Asien reisen und ihnen jetzt das Geld ausgegangen sei. Sie baten Passanten um Spenden. Die Ausländer wurden beschuldigt, Ärger zu machen und andere Leute in der Öffentlichkeit zu belästigen..