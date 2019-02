Von: Redaktion DER FARANG | 16.02.19

KRABI: Die Polizei hat die Geschäftswelt vor ausländischen Ladendieben gewarnt.

In den letzten Tagen haben sich mehrere Diebstähle in Läden des Badeorts Ao Nang ereignet. Eine 34-jährige Geschäftsfrau hat einen Videoclip in den sozialen Medien veröffentlicht. Die Aufnahmen zeigen, wie zwei ausländische Frauen in ihrem Geschäft stöbern. Eine nimmt einen Bikini an sich und steckt ihn in ihre Tasche. Weitere Diebstähle meldet die Thai aus ihren beiden Läden. Ein 21 Jahre alter Mitarbeiter einer Fähre berichtete, ein Tourist habe auf dem Schiff seine Tasche mit einer ATM-Karte und 5.000 Baht geklaut. Gemäß Oberstleutnant Attapong Sanejaiwut von der Touristenpolizei von Krabi planen die meisten Touristen diese Diebstähle paarweise. „Einer verwickelt Verkäufer in ein Gespräch, während der zweite Ausländer einen Artikel stiehlt.“ Die Polizei hat ihre Kontrollen in den Einkaufsbereichen von Ao Nang verstärkt..