Ausländische Studenten können an Versammlungen teilnehmen

Von: Redaktion DER FARANG | 10.03.21

BANGKOK: Ausländischen Studenten ist es nicht untersagt, an politischen Versammlungen teilzunehmen, solange sie sich innerhalb der Gesetze bewegen, teilte der Leiter der Immigration, Generalleutnant Sompong Chingduang, mit.

Er reagierte damit auf eine Ankündigung eines Bildungsinstituts der Provinz Pathum Thani. Es hatte ausländische Studenten davor warnt, an politischen Versammlungen teilzunehmen. Sie riskierten, dass ihre Visa widerrufen würden. Das Institut berief sich auf eine Anordnung des örtlichen Immigrationsbüros. Laut dem Chef der Einwanderungsbehörde beruht die Warnung auf einem Missverständnis. Das Immigrationsbüro von Pathum Thani hatte allen Bildungsinstituten in der Provinz mitgeteilt, ausländische Studenten, die an politischen Protesten teilnehmen, riskierten, mit Covid-19 infiziert zu werden.

Sompong betonte, ausländische Studenten sollten nicht gegen das Gesetz zu verstoßen. Ein kriminelles Vergehen könnte ihren Status als Studenten in Thailand beeinträchtigen.