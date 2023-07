PATTAYA: Nach der Verhaftung von Verdächtigen, die einen deutschen Geschäftsmann in Pattaya ermordet haben sollen, kündigte Thailands stellvertretender nationaler Polizeichef Pol Gen Surachate Hakparn ein entschiedenes Vorgehen der Polizei gegen transnationale kriminelle Banden in der Provinz Chonburi an.

Am späten Dienstagabend (11. Juli 2023) berief Generalpolizeichef Surachate eine Krisensitzung der örtlichen Polizeikräfte in der Provinz Chonburi ein, darunter die Touristenpolizei von Pattaya, die Einwanderungspolizei von Pattaya und die Provinzpolizei von Chonburi, um die Verhaftung von Verdächtigen zu besprechen, die in den grausamen Mord an Hans-Peter Mack, 62, in der vergangenen Woche verwickelt sind.

Die zerstückelte Leiche von Mack wurde am Montagabend (10. Juli 2023) in einer Gefriertruhe in einem Haus im Chokchai Garden Home 1 Village in Ost-Pattaya von Ermittlern gefunden, die einer Spur auf der Grundlage von Überwachungskameravideos nachgegangen waren. Er war seit dem 4. Juli 2023 nicht mehr von seiner Familie gesehen worden.

Polizeigeneral Surachate sagte nach dem Treffen, dass ein Mann (52) und eine Frau (54), beide deutsche Staatsangehörige, am Dienstag von der Polizei von Nong Prue festgenommen worden seien. Sie wurden des Diebstahls und Mordes angeklagt.

Der andere Verdächtige, ein pakistanischer Mann (27) mit thailändischer Staatsangehörigkeit wurde am Mittwoch (12. Juli 2023) in der Provinz Kanchanaburi verhaftet.

Außerdem hat die Polizei eine weitere deutsche Staatsangehörige (52) angeklagt, die Leiche von Mack weggeschafft zu haben, um den Tod zu vertuschen. Sie ist die Mieterin des Hauses, in dem die Gefriertruhe aufbewahrt wurde.



Polizeigeneral Surachate sagte, dass die Polizei untersuche, ob es thailändische Verdächtige gebe, die das vom Hauptverdächtigen geführte Chapter des Outlaws Motorcycle Club in Thailand unterstützen.

„Diese grenzüberschreitenden kriminellen Banden werden von Ausländern geführt, die im Tambon Nong Prue im Bezirk Bang Lamung wohnen. Alle Ausländer, die in der Gegend von Pattaya Geschäfte machen wollen, müssen mit diesen Mafiabanden in Verbindung stehen. Die Polizei wurde angewiesen, hart gegen sie vorzugehen“, sagte Polizeigeneral Surachate.

Er fügte hinzu, dass den Verdächtigen, die in solche Verbrechen verwickelt sind, die Touristenvisa entzogen und sie schließlich abgeschoben werden.

Pol Gen Surachate fügte hinzu, dass das Motiv für den Tod des deutschen Geschäftsmannes in Pattaya das Ergebnis eines Konflikts mit dem Hauptverdächtigen gewesen sein könnte. Der Outlaws MC ist dafür bekannt, Geld von ausländischen Investoren in Thailand zu erpressen.

Der Outlaws MC ist weltweit einer der größten und ältesten Motorcycle Clubs. Er zählt zusammen mit den Hells Angels, dem Bandidos MC und dem Pagan MC zu den „Big Four“ (den großen Vier) der Outlaw Motorcycle Gangs in den Vereinigten Staaten.