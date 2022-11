Foto: The Nation

BANGKOK: Die Polizei warnte vor der „ausländischen Nachtleben-Mafia“, als sie am Dienstag in den frühen Morgenstunden sechs Bangkoker Nachtclubs kontrollierte. Im Fokus der Razzien standen Drogen, Waffen und minderjährige Gäste.

Die stellvertretenden Polizeichefs Torsak Sukvimol und Surachate Hakpal („Big Joke“) leiteten die Inspektionen, die von 200 Beamten der Touristenpolizei in Vorbereitung auf die touristische Hochsaison durchgeführt wurden.

Bei den kontrollierten Nachtclubs handelte es sich um „Space“ und „K Bangkok“ in der Royal City Avenue (RCA), „Hollywood“, „Brooz“ und „Asgard“ in Huai Khwang sowie „Baby Face“ in der Gegend von Khlong Tan.

Die Polizei warnte, dass Kneipen, in denen Drogen, Waffen oder minderjährige Gäste gefunden werden, ihre Lizenz für fünf Jahre entzogen werden kann.

Pol Maj Gen Torsak betonte, dass ausländische Investoren im thailändischen Nachtleben wie eine Mafia agieren. Ein Problem, das die Polizei und Einwanderungsbehörden nun gemeinsam angehen wollen.

Er betonte, dass die Polizei Nachtclubbetreiber bei Drogenmissbrauch fair behandeln würde. Wenn man feststellt, dass Gäste Drogen innerhalb des Lokals konsumiert haben, nachdem sie sie außerhalb gekauft haben, wird sich die Polizei auf die Ermittlung der Herkunft der Drogen konzentrieren. Allerdings werden Vergnügungsstätten streng bestraft, wenn dort Drogen verkauft werden, fügte er hinzu.

Big Joke fügte huinzu, dass die Polizei nicht nur Nachtclubs überwachen werde, die chinesischen Betreibern gehören, sondern auch thailändische.

Er räumte ein, von dem ehemaligen Politiker und Massagesalonbetreiber Chuwit Kamolvisit Hinweise erhalten zu haben.