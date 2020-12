Ausländer zögern, nach Thailand zu reisen

BANGKOK: Neue lokale Übertragungen aus der Provinz Samut Sakhon, dem Epizentrum des aktuellen Covid-19 Ausbruchs, haben die Buchungen für alternative staatliche Quarantäne (ASQ) verlangsamt. Ausländer sind unschlüssig, ob sie jetzt nach Thailand kommen sollen.

Laut Teeranat Phaoharuhan, Vizepräsident des ASQ-ALQ Clubs Thailand, sind ausländische Touristen besorgt über die Coronavirus-Situation in Thailand, besonders wenn die Regierung eine weitere Abriegelung beschließen sollte und Touristen während ihres Aufenthaltes nicht in andere Provinzen reisen können. Die Hoteliers drängen die Regierung, eine solche Anordnung nicht zu verhängen und stattdessen einen teilweisen Countdown in Provinzen zu beschließen.