Von: Redaktion DER FARANG | 17.03.20

BANGKOK: Mindestens zwei Krankenhäuser in Bangkok verlangen von Ausländern mehr für Coronavirus-Tests als für Thais, wie eine Umfrage am Montag ergab.

Während die überwiegende Mehrheit der von „Khaosod“ befragten Hospitäler bei ihren Tests die gleichen Gebühren für Thais und Ausländer erhebt, berechnen die Krankenhäuser Ramathibodi und Paolo Phaholyothin Ausländern etwa 40 Prozent mehr als für thailändische Staatsangehörige.

Unabhängig von der Nationalität kosten die Gebühren für Coronavirus-Tests in Bangkok zwischen 3.000 Baht (Chulalongkorn Memorial Hospital) und 14.000 Baht (Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute). Der Preis wird als sehr hoch angesehen. Deshalb sollten sich laut Roongreung Kitpati, Berater des Gesundheitsministeriums, Menschen ohne Symptome oder gefährdete Reisegeschichte nicht testen lassen.

Viele Krankenhäuser bieten Covid-19-Tests nur an, wenn die Person Symptome wie Fieber über 37,5 Grad, Husten, laufende Nase, Atemprobleme hat oder wenn sie in einem gefährdeten Land war und mit jemandem in Kontakt steht, der zurückgekehrt ist aus einem solchen Land.