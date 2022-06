Von: Björn Jahner | 08.06.22

BANGKOK: Am Dienstag (7. Juni 2022) ist die neue Eintrittspreisstruktur für Nationalparks der Abteilung für Nationalparks, Wildtiere und Pflanzenschutz in Kraft getreten.

Trotz der Bemühungen der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) für die Abkehr von der Dualpreispolitik in thailändischen Nationalparks, beinhaltet die neue Eintrittspreisstruktur weiterhin unterschiedliche Gebühren für thailändische Staatsangehörige und Ausländer.

Zum Ärger vieler Expats: Denn alle Ausländer, auch Steuerzahler in Thailand, müssen – gleich ausländischen Touristen – die oft exorbitant hohen Eintrittsgebühren bezahlen.

Für thailändische Staatsbürger der folgenden Kategorien ist der Eintritt weiterhin kostenlos: Senioren über 60 Jahre, Kinder unter 3 Jahren, Behinderte und Mönche.

Vollständige Liste der neuen Eintrittspreise:

Nationalparks der Kategorie 1:

Thailändische Kinder – 10 Baht

Thailändische Erwachsene – 20 Baht

Ausländische Kinder – 50 Baht Ausländische

Erwachsene – 100 Baht

Die Kategorie 1 umfasst 67 Nationalparks, darunter Khao Kho in Phetchabun, Doi Suthep-Pui in Chiang Mai und Khao Lak-Lam Ru in Phang-nga.

Parks der Kategorie 2:

Thailändische Kinder – 20 Baht

Thailändische Erwachsene – 40 Baht

Ausländische Kinder – 100 Baht

Ausländische Erwachsene – 200 Baht

Die Kategorie 2 umfasst 55 Nationalparks, darunter Khao Yai in Nakhon Ratchasima, Kui Buri in Prachuap Khiri Khan, Khao Khitchakut in Chanthaburi, Khao Phra Wihan in Sisaket und Khao Sok in Surat Thani.

Parks der Kategorie 3:

Thailändische Kinder – 30 Baht

Thailändische Erwachsene – 60 Baht

Ausländische Kinder – 150 Baht

Ausländische Erwachsene – 300 Baht

Die Kategorie 3 umfasst neun Parks, darunter Kaeng Krachan in Phetchaburi, Doi Inthanon in Chiang Mai, Sai Yok in Kanchanaburi, Than Bok Khorani in Krabi und den Ao Phang Nga in Phang-nga.

Parks der Kategorie 4:

Thailändische Kinder – 50 Baht

Thailändische Erwachsene – 100 Baht

Ausländische Kinder – 250 Baht

Ausländische Erwachsene – 500 Baht

Kategorie 4 umfasst den Nationalpark Mu Koh Similan und den Nationalpark Mu Koh Surin in Phang-nga.

Für Fahrzeuge, die in den Nationalpark mitgeführt werden, fallen zusätzliche Gebühren an

Fahrzeuggebühren:

Motorrad – 20 Baht

Vierrädriges Fahrzeug (Auto) – 30 Baht

Sechsrädriges Fahrzeug – 100 Baht

Mehr als sechs Räder, aber weniger als 10 Räder – 200 Baht

Hubschrauber – 2.500 Baht​

Aktualisierungen und Informationen zu den Parks finden Sie unter Facebook.com/NationalPark.Interpretation.