AuslÃ¤nder wollen Thailand zum zweiten Zuhause machen

BANGKOK: Ausländer, insbesondere Chinesen und Russen, wollen nach dem Ende der Covid-19-Pandemie in Thailand eine Immobilie erwerben und das Land zu ihrem zweiten Zuhause machen, berichtet die Tageszeitung „Thai Rath“.

Wenn die Covid-19-Situation in Thailand es zulasse, würden sich die „Schleusen“ öffnen, heißt es weiter in dem Bericht. Die Regierung hat einige Restriktionen für den Erwerb von Immobilien durch Ausländer im Königreich gelockert. Zudem gibt es Anreize, die den Immobiliensektor in touristischen Orten wie Pattaya, Chiang Mai und Phuket sowie in Bangkok ankurbeln könnten.