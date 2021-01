Ausländer verursacht Unfall mit zwei Toten

HUA HIN: Ein offenbar unter Alkoholeinfluss stehender Ausländer hat mit seinem weißen Ford Ranger mehrere Motorradfahrer erfasst. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall getötet, weitere verletzt.

Nach Zeugenaussagen soll der Fahrer seinen Pick-up mit hoher Geschwindigkeit gelenkt und die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Der Ford Ranger kam am Donnerstag gegen 17 Uhr in Khao Takiab von der Fahrbahn ab, fuhr über den Mittelstreifen, prallte gegen mehrere Motorradfahrer und kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite vor einer Mauer zum Stehen. Die Besatzung von vier Rettungswagen versorgte die Verletzten vor Ort und brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Ausländer, dessen Name und Nationalität die Polizei zurückhielt, wurde von Beamten zur Polizeistation gebracht.