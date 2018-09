Taucher der Kusoldarm Foundation retteten einen im Meer verschollenen Europäer am Samstagabend das Leben. Foto: The Thaiger / Newshawk

PHUKET: Ein im Meer verschollener Europäer hat am Samstag einen Großeinsatz der Kusoldarm Foundation ausgelöst.

Die Rettungskräfte der Stiftung wurden um 20.35 Uhr informiert, dass ein Ausländer am Patong Beach Schwimmen ging und nicht zurückkehrte. Daraufhin wurde umgehend eine Suchaktion eingeleitet. Taucher der Stiftung suchten über zwei Stunden nach dem verschollenen Mann im Wasser, während Rettungsschwimmer am Strand nach dem Vermissten Ausschau hielten. Die Rettungstaucher stießen schließlich auf die vermisste Person auf offener See, wo das Wasser sehr tief ist und bargen sie an Land. Der Mann trug keine Kleidung und soll bei seiner Rettung noch stark berauscht gewesen sein. Er wurde ins Patong Hospital zur Behandlung eingeliefert.