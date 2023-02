Von: Björn Jahner | 15.02.23

SAKHON NAKHON: Ein ignoranter Ausländer wurde auf einem TikTok-Video dabei erwischt, wie er seinen Pickup mitten auf der Straße stoppte, nur um Fotos von einem voll dekorierten thailändischen 10-Rad-Lkw auf einer Straße in der Isaan-Provinz Sakhon Nakhon zu schießen.

Der Lkw-Fahrer nahm ein Video des Ausländers auf, der seine Umgebung auf einer viel befahrenen Straße völlig vergaß, und lud es am vergangenen Freitag (10. Februar 2023) auf seinen TikTok-Account zico.shock hoch. Die Bildunterschrift des Videos lautete sarkastisch: „Es passieren viele verrückte Dinge in meinem Leben. Take your time man.“

Die Aufnahmen zeigten den Ausländer, der seinen orangefarbenen Pickup stoppte und mühsam versuchte, mit seinem Mobiltelefon Fotos von dem Lkw zu machen, obwohl er mit seiner Aktion den Verkehr aufhielt.

Als der Verkehr zum Stillstand gekommen war, stieg der Mann aus seinem Auto aus. Dann hatte er Mühe, sein Handy zu bedienen und ließ die Autofahrer frustriert zurück, als der Verkehr wieder in Gang kam.

Das Video ist bei den thailändischen TikTokern sehr beliebt. Es erhielt über 360.000 Likes und fast 4.000 Kommentare. Bemerkenswerterweise fanden viele Netizens das Verhalten des Ausländers in Ordnung. Netizens sagten:

„Lasst uns das grüne Licht für eine Weile vergessen. Vielleicht ist es sein Traumwagen. Verzeiht ihm, haha.“

„Er ist reizend! Sie (der Lkw-Fahrer) sind auch sehr nett, dass Sie ihm die Zeit lassen.“

„Eine Brille bitte!“

„Hoffentlich schickt er das Bild nicht an das Land Transport Department!“

Viele Internetnutzer vermuteten, dass der Mann vom Aussehen getunten Trucks fasziniert gewesen sein könnte.

Diese Art von Lastwagen ist in Thailand typischerweise in leuchtenden Farben gehalten und verfügt über mehr als 20 große Scheinwerfer an der Vorderseite sowie ein auffälliges Schild mit dem Namen des Fahrzeugs oder der Autofirma und verschnörkelte Scheibenwischer, neben anderen Verzierungen.

Die beliebteste Dekoration sind die Michelin-Maskottchenpuppen, die in der Nähe des linken und rechten Rückspiegels angebracht sind. Manche Lkw-Fahrer stecken ein Licht in ihre Michelin-Puppen, damit sie nachts wie Schutzengel leuchten.

Ein anderer Lkw-Fahrer verriet in den Kommentaren, dass ein Ausländer von seiner beleuchteten Michelin-Puppe beeindruckt war und sie ihm für 10.000 Baht abkaufte.

Die meisten dieser dekorativen Sammlungen gelten laut dem Department of Land Transport (DLT) als illegal. Wenn beispielsweise die Farbe des Fahrzeugs um mehr als 30 Prozent verändert wird, droht nach den Abschnitten 13 und 60 des Fahrzeuggesetzes eine Geldstrafe von bis zu 2.000 Baht. Jeder Fahrer, der die Farbe seines Fahrzeugs ändern möchte, muss dies dem DLT melden.

Die Verwendung von bunten Lichtern, die die Sicht anderer Fahrer beeinträchtigen können, gilt als Verstoß gegen Abschnitt 38 des Landverkehrsgesetzes und wird mit einem Bußgeld von bis zu 2.000 Baht geahndet.