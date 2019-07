Von: Redaktion DER FARANG | 04.07.19

PATTAYA: Ein nicht identifizierter Ausländer sprang am Mittwochabend aus dem 11. Stock eines Condominiums in den Tod.

Rettungskräfte wurden kurz nach 18 Uhr zum View Talay 6 Condo gerufen, nachdem Mitarbeiter den Toten entdeckt hatten. Laut den Angestellten des Condos hatte sich der 30 bis 40 Jahre alte Mann bei der Rezeption nach einem Apartment erkundigt. Als er sich ein Zimmer im 11. Stock ansah, stürzte er sich in die Tiefe. Die Polizei untersucht den Vorfall und überprüft die Videoüberwachung, ob der Ausländer aufgrund eines Unfalls gestorben ist oder den Suizid suchte. Der Leichnam wurde in das Hospital Banglamung gebracht.

In den letzten Wochen gab es in Pattaya mindestens drei ähnliche Todesfälle. Im Mai sprang ein Brite und im Juni ein Italiener im Einkaufszentrum Central Festival Pattaya Beach in den Tod. Ebenfalls im Juni starb eine 23-jährige Thailänderin, als sie aus dem 30. Stock einer Wohnanlage in Naklua fiel.