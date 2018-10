Von: Redaktion DER FARANG | 12.10.18

BANGKOK: Bei einem Brand in einem Gästehaus wurden am Freitagmorgen ein ausländischer Gast und zwei Thais verletzt.

Das Feuer brach in dem vierstöckigen Thai-Green-Gästehaus an der Soi Trok Kai Jae im Bezirk Phra Nakhon gegen 6.45 Uhr aus. Die Feuerwehr brauchte 45 Minuten, um die Flammen zu löschen. Der Brand zerstörte das Gebäude weitgehend. Ein ausländischer Mann erlitt Verletzungen am Bein und Verbrennungen an der Brust, als er sich vor den Flammen in Sicherheit brachte und aus dem zweiten Stock sprang. Der 64-jährige Eigentümer der Pension erlitt Rauchvergiftungen, ein Feuerwehrmann einen Stromschlag, als er aus dem zweiten Stock fiel, berichtete die Polizei. Alle drei Verletzten wurden in das Krankenhaus Vajira gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.