PATTAYA: Ein unbekleideter männlicher Ausländer wurde am Samstag (29. Juli 2023) in den frühen Morgenstunden kurz vor Sonnenaufgang auf der Strandpromenade an der Beach Road in Pattaya von der Polizei festgenommen.

Der etwa 50-jährige Mann lief nackt herum und führte Selbstgespräche, bei denen er sich laut den Beamten vermutlich auf ausländische politische Themen bezog. Die Polizei eilte zum Ort des Geschehens und untersuchte den Vorfall.

Nach Aussage der Beamten dauerte es etwa 15 Minuten, bis sie den Mann dazu bewegen konnte, sie auf die Polizeistation von Pattaya zu begleiten. Trotzdem zeigte er sich wenig kooperativ und weigerte sich, sich auszuweisen.

Da der Mann einen deutschen Akzent hatte, wird vermutet, dass er möglicherweise deutscher Herkunft ist, doch diese Annahme konnte bislang nicht eindeutig bestätigt werden, da keine weiteren Informationen zu dem Vorfall bekanntgegeben wurden.

Die Ermittlungen zur Identität des Mannes dauern an, und er bleibt vorerst in Gewahrsam.