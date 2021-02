BANGKOK: Alle im Königreich arbeitenden und lebenden Ausländer sollen bei der staatlichen Impfung gegen Covid-19 einbezogen werden.

Laut Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul werden alle Bewohner Thailands, einschließlich der Ausländer, die Impfung kostenlos erhalten. „Die bestellten 63 Millionen Dosen reichen aus, um die Öffentlichkeit zu versorgen, und es liegt innerhalb unserer Kapazität, kostenlose Impfungen anzubieten", so Anutin. Und weiter: „Unsere Politik ist es, niemanden zurückzulassen und wir müssen jeden impfen, der das Risiko hat, das Virus zu verbreiten, nicht nur Thais. Die Impfungen werden also jeden abdecken, der sich in Thailand aufhält."