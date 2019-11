Ausländer öffnet Notausstieg kurz vor dem Start

CHIANG MAI: Kurz vor dem Start einer Maschine der Fluggesellschaft THAI Smile brach unter den Passagieren Panik aus, als es Berichten des thailändischen Newsportal „Sanook“ folgend einem westlichen Ausländer gelang, den Notausstieg zu öffnen.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch um 15.40 Uhr auf Flug WE169 von Chiang Mai nach Bangkok. Augenzeugen berichteten, dass alle 86 Fluggäste bereits an Bord der Maschine waren, als der Mann plötzlich zum Notausgang rannte und die Tür öffnete. Der Grund für sein Handeln und seine Nationalität wurden in dem Bericht nicht aufgeführt. Er wurde von Sicherheitskräften überwältigt und abgeführt. Der Flug startete mit Verspätung um 17 Uhr.