Foto: Official COVID-19 Information Center Phuket/Facebook

PHUKET: Ausländer auf der Ferieninsel, die sich über das Phuket Must Win Webportal für eine staatliche Covid-19 Impfung registriert haben, erhalten nach einer Mitteilung des Phuket-Büros des Innenministeriums am Sonntag, 30. Mai, den Sinovac-Impfstoff. Die „Phuket News“ berichten weiter, dass diese Expats am Dienstag, 25. Mai, ihren bevorzugten Ort und Zeitpunkt für den Erhalt der Impfung wählen müssen.

Die Mitteilung wurde am Montag, 24. Mai, um 14.23 Uhr auf der Facebook-Seite des Covid-19-Informationszentrums von Phuket veröffentlicht, das vom Phuket-Büro des Innenministeriums betrieben wird. Der Beitrag war auf Englisch und lautet wie folgt:

Wenn Sie Ausländer sind, der rechtmäßig in Phuket arbeitet und die folgenden Anforderungen erfüllt, dann sind Sie berechtigt, sich am 30. Mai 2021 impfen zu lassen (Sinovac-Impfung).

Geschäftsvisum / SMART-Visum



Arbeitsgenehmigung



Ihr Arbeitgeber (eine Person, Firma oder eine Organisation) muss in Phuket registriert und ansässig sein.

Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Arbeitgeber in Verbindung, um sich auf ภูเก็ตต้องชนะ innerhalb des 25. Mai 2020 registrieren zu lassen. Bitten Sie den Arbeitgeber, Sie anzumelden und Ihre Daten auf dieser Website einzutragen. Darüber hinaus müssen Sie innerhalb dieses Datums auch das Zeitfenster und den Ort des Impfzentrums wählen.

Laut „The Phuket News“ steht die Veröffentlichung im Widerspruch zu einem Bericht des Phuket Provincial Public Health Office (PPHO), dass Ausländer ihre Impfungen im Juni erhalten werden.