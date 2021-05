Ausländer können sich im August für Impfungen anmelden

BANGKOK: Die Stadtverwaltung (BMA) will es Ausländern ermöglichen, sich ab August für eine Covid-19-Impfung zu registrieren, sagte BMA-Sprecher Phongsakorn Kwanmuang.

Jeder in Thailand, ob Thai oder Ausländer, werde auf freiwilliger Basis einen Impfstoff nach internationalen Standards erhalten. Da die Registrierung über das Mor-Phrom-Line-Konto jetzt auf Thais abzielt, plane die Stadtverwaltung für Ausländer eine Registrierung ab August. Phongsakorn fügte hinzu, dass in Zukunft auch Obdachlose geimpft werden sollten, um den Ausbruch der Krankheit in der Stadt, die jetzt die höchste Anzahl von Infektionen im Land verzeichnet, effizient zu kontrollieren.

„Die Stadtverwaltung bittet die Menschen dringend, sich über die Line-Anwendung zu registrieren, anstatt ohne Termin zu den Impfstellen zu gehen. Durch die Registrierung können die Behörden feststellen, wie viele Dosen jede Einheit täglich benötigt, und dies verhindert eine Unter- oder Überversorgung", so Pongsakorn.