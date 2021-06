BANGKOK: Zum Start der Massenimpfung landesweit am Montag hat die Behörde für Seuchenkontrolle des Gesundheitsministeriums eine Website für die Registrierung von Ausländern eingerichtet.

Unter www.thailandIntervac.com können sich Ausländer ab Montag um 15 Uhr für einen Impftermin vormerken lassen, allerdings derzeit nur Frauen und Männer im Alter von 60+ oder mit schweren Erkrankungen.

Die sieben Grunderkrankungen sind:

Schwere chronische Atemwegserkrankungen (CRDs)

Koronare Herzkrankheit (KHK)

Chronische Nierenerkrankung (CKD, 5. Stadium)

Schlaganfall

Krebspatienten, die eine Chemotherapie erhalten

Diabetes

Adipositas (Übergewicht > 100 kg oder BMI > 35 kg/m²)

Laut der Website erfolgt die Impfung in folgenden Krankenhäusern:

MedPark Hospital (jetzt verfügbar), 3333 Rama IV Rd, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok

Vimut Hospital (jetzt verfügbar), 500, Phahonyothin Rd., Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok

Phyathai 2 Hospital (jetzt verfügbar), 943, Phahonyothin Rd., Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok

Bangkok Hospital Pattaya, 301 Moo 6 Sukhumvit Rd., Km.143, Naklua, Banglamung, Chonburi

Bangrak Impf- und Gesundheitszentrum, 9 South Sathorn Rd.,Yannawa, Sathorn, Bangkok

Da die Behörde für Seuchenkontrolle nur Hospitäler bzw. Impfzentren in Bangkok und Pattaya nennt, gilt die Registrierung offenbar nur für im Großraum Pattaya und an der Ostküste lebende Ausländer.

Impfregistrierung für Koh Samui und Chiang Mai:

„Thai Visa“ benennt darüber hinaus auch die Online-Registrierungsstellen für Koh Samui und Chiang Mai.

Ausländer, die unter 60 Jahre alt sind, sollten auf der thailändischen Intervac-Webseite nachsehen, wann für sie die Registrierung beginnt, oder sich alternativ in einem thailändischen Regierungskrankenhaus oder in einem speziellen Registrierungszentrum für einen Impftermin registrieren lassen. Gegenwärtig bietet das thailändische Gesundheitsministerium sowohl Thais als auch Ausländern nur die Impfstoffe von Sinovac und AstraZeneca an.