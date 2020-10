Eine Ausländerin wird am internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok von medizinischem Personal empfangen. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Alle einreisenden Touristen müssen in der ersten Phase der Wiedereröffnung eine Quarantäne in alternativen staatlichen Quarantäneeinrichtungen (ASQ) in Bangkok absolvieren. Vorerst soll es nach Angaben der Tourismusbehörde (TAT) keine Direktflüge in die Provinzen geben.

„Da wir uns jetzt in der Pilotphase befinden, ist Bangkok in Bezug auf das Gesundheitssystem und die ASQ-Einrichtungen am besten ausgerüstet, um sich um internationale Touristen zu kümmern, falls Covid-19-Fälle auftreten sollten", unterstreicht TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn. Der Transport von Touristen in nahe gelegene Provinzen zur Quarantäne würde dazu führen, dass mehr Menschen einem höheren Risiko einer Ansteckung ausgesetzt wären. Das könnte sich auf die Einstellung der Bevölkerung zur Einreise von Ausländern auswirken. Touristen soll es jedoch erlaubt werden, in der nächsten Phase der Wiedereröffnung alternative Quarantänestationen (ALSQ) in Provinzgebieten aufzusuchen.

Um mehr Ausländer nach der Quarantäne in Bangkok zu Reisen anzuregen, wird sich die TAT mit Thai Airways International, dem thailändischen Hotelverband und dem Verband der thailändischen Reisebüros zusammenschließen, um Reisepakete anzubieten und zur Subventionierung von Tourismusausgaben für Ausländer beizutragen. Die Reisepakete werden aus Tagesausflügen in Bangkok oder anderen Provinzen bestehen, die auf dem Land- und Luftweg erreicht werden können.