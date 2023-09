Von: Björn Jahner | 20.09.23

BANGKOK/PATTAYA: Während sich die Zahl der einheimischen Käufer auf dem Condo-Markt verlangsamt hat, stieg die Nachfrage aus dem Ausland weiter an und machte in der ersten Hälfte des Jahres 2023 landesweit 24,6 Prozent des Gesamtwerts der Transaktionen aus, gegenüber 20,5 Prozent im letzten Jahr, angeführt von chinesischen Käufern.

Vichai Viratkapan, stellvertretender Generaldirektor des Real Estate Information Center (REIC), sagte, dass der Anteil der Ausländer, die im ersten Halbjahr landesweit Eigentumswohnungen erworben haben, zum zweiten Mal mehr als 20 Prozent betrug.

„Der Anstieg des Wertes von Eigentumswohnungen, die von Ausländern übertragen werden, ist auf die vollständige Wiedereröffnung in der zweiten Hälfte des letzten Jahres zurückzuführen. Dies ermöglichte es Ausländern, die vor dem Verkauf Einheiten gekauft hatten, zurückzukehren und die Übertragung der Einheiten abzuschließen. Außerdem habe die Zahl der Ausländer, die fertiggestellte, übergabebereite Einheiten von Bauträgern kauften, zugenommen, fügte er hinzu.

Das erste Mal, dass der Anteil der Ausländer, die Eigentumswohnungen bezogen, wertmäßig über 20 Prozent lag, war in der zweiten Hälfte des letzten Jahres mit 21,5 Prozent – ein kontinuierlicher Anstieg seit der zweiten Hälfte des Jahres 2021.

In diesem Zeitraum lag er bei 15 Prozent, gegenüber 16,1 Prozent im ersten Halbjahr 2021, bevor er sich im ersten und zweiten Halbjahr 2022 auf 19 beziehungsweise 21,5 Prozent verbesserte.

Der höchste Wert wurde im ersten Halbjahr 2019 mit 17,3 Prozent verzeichnet, während der niedrigste Wert seit 2018 im ersten Halbjahr 2020 bei 11,8 Prozent lag.

„Die Wohnungsnachfrage der Thais ist nach wie vor schleppend. Um die Wirtschaft anzukurbeln, sollte die Regierung den Kauf von Eigentumswohnungen durch Ausländer fördern. Dies könnte eine Erhöhung der Quoten für ausländisches Eigentum in bestimmten Gebieten wie Pattaya und Phuket beinhalten“, riet er.

Nach Angaben der REIC belief sich die Zahl der Übertragungen von Eigentumswohnungen durch Ausländer in der ersten Hälfte des Jahres 2023 auf 7.338 Einheiten im Wert von 35,2 Milliarden Baht, was einem Anstieg von 65,6 bzw. 57,8 Prozent entspricht.

Sie machten 14,8 bzw. 24,6 Prozent der Gesamtzahl aus, gegenüber 10,8 bzw. 20,5 Prozent im letzten Jahr.

Nach Einheiten lagen Chinesen weiterhin an der Spitze, gefolgt von Russen und Amerikanern, während Käufer aus Myanmar, die vor 2022 nicht in den Top 10 waren, den achten Platz belegten, nachdem sie im letzten Jahr den sechsten Platz einnahmen. Käufer aus Myanmar erwarben Eigentumswohnungen mit einem durchschnittlichen Preis von bis zu 7 Millionen Baht, während Inder Eigentumswohnungen mit einer durchschnittlichen Größe von bis zu 89,8 Quadratmetern kauften, die im Durchschnitt am größten waren, fügte er hinzu.

Die Provinz Chonburi (Pattaya) lag bei der Anzahl der Transfers von Eigentumswohnungen an Ausländer an der Spitze und übertraf damit zum ersten Mal Bangkok.

Die Anteile für Chonburi und Bangkok lagen bei 43,4 bzw. 37,7 Prozent, verglichen mit 30,9 und 45,5 Prozent im Jahr 2022.

Auf beide zusammen entfielen 81,1 Prozent der landesweiten Transfers, wobei Phuket mit 6,3 Prozent an dritter Stelle lag, gefolgt von Chiang Mai (5,1 Prozent) und Prachuab Khiri Khan (2,3 Prozent).

Wertmäßig lag Bangkok mit 20,2 Milliarden Baht (57,5 Prozent) an erster Stelle, gefolgt von Chonburi mit 9,84 Milliarden Baht (27,9 Prozent).

Phuket sicherte sich 2,38 Milliarden Baht (6,8 Prozent), Chiang Mai 1 Milliarde Baht (2,9 Prozent) und Prachuab Khiri Khan 756 Millionen Baht (2,1 Prozent).

Nach den Preisen pro Einheit war die beliebteste Kategorie die unter 3 Millionen Baht, mit 1.586 Einheiten, was 44,5 Prozent entspricht.

Diese Preisklasse ist seit 2018 die beliebteste. Die bevorzugte Größe war 31 bis 60 Quadratmeter oder 1 bis 2 Schlafzimmer, mit 1.909 Einheiten, was 53,6 Prozent entspricht.

„Der ausländische Markt hat sich deutlich erholt, obwohl er immer noch nicht das Niveau von vor der Pandemie erreicht hat“, so Vichai.