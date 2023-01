EILMELDUNG - PATTAYA: Lokalen Medienberichten folgend wurde in Jomtien ein Ausländer von einem bewaffneten Mann erschossen.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag (5. Januar 2023) in den Abendstunden in der Soi Chaiyaphruek 2 in Jomtien.

Weitere Informationen zu dem Fall wurden noch nicht bekanntgegeben. DER FARANG wird berichten, sobald die neuen Ermittlungsergebnisse der Presse bekanntgegeben wurden.