PATTAYA: Ein schwedischer Mann wurde von der Polizei in Pattaya festgenommen, weil er eine geladene Pistole und eine geringe Drogenmenge in der Öffentlichkeit mit sich führte.

Die Polizei von Pattaya führte eine Körperdurchsuchung bei Mattias E. durch, ein 43-jähriger schwedischer Tourist, weil der Verdacht bestand, dass er eine Waffe bei sich trug, berichteten lokale Medien am Samstag (24. Dezember 2022). Mattias war am südlichen Ende der Pattaya Beach Road vor der Soi 13/3 unterwegs, als er von den Beamten aufgegriffen wurde.

Der Mann trug einen „verdächtigen“ grünen Rucksack und einen kleinen dunklen Rucksack bei sich, so die Polizei. In dem dunklen Rucksack fand die Polizei ein Tütchen mit Crystal-Methamphetamin, und in dem grünen Rucksack fand die Polizei zu ihrer Überraschung eine goldene Colt Defender .380 Pistole mit fünf Kugeln im Magazin. Außerdem wurde in dem grünen Rucksack noch eine Schachtel mit Patronen entdeckt.

Der Ausländer wurde zum Verhör auf die Polizeistation in Pattaya gebracht. Die Polizei sagte, er sei am 18. Dezember 2022 nach Thailand eingereist.

Er gab an, dass er die Waffe und die Munition in einer Plastikbox vor einer ungenannten Go-Go-Bar gefunden und deshalb beschlossen habe, sie einfach zu behalten. Die Polizei führte daraufhin einen Drogentest bei ihm durch und wies angeblich eine nicht näher bezeichnete Droge in seinem Körper nach.

Schließlich wurde der schwedische Tourist wegen des Besitzes einer nicht registrierten Schusswaffe und Munition, des Tragens einer Waffe in der Öffentlichkeit und der Einnahme einer illegalen Droge angeklagt, womit sein Strandurlaub offiziell beendet war.