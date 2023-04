Ausländer dreht am Had Rin Beach durch

KOH PHANGAN: Die Polizei hat einen kasachischen Touristen festgenommen, der am Sonntag (9. April 2023) am Haad Rin Beach in Koh Phangan in der Süd-Provinz Surat Thani Menschen angegriffen und fremdes Eigentum zerstört hat.

Am Sonntagabend wurde die Touristenpolizei von Koh Phangan darüber informiert, dass ein ausländischer Tourist am Strand von Haad Rin „durchdrehte“, Einheimische verfolgte und angriff sowie in Resorts und Restaurants entlang des Strandes eindrang und Eigentum zerstörte, berichtet CH3.

Als sich die Beamten näherten, um den Touristen festzunehmen, sprang er vom Haad-Rin-Pier und setzte sich auf einen Felsen mitten im Meer, um der Festnahme zu entgehen, wo er heftig mit den Armen fuchtelte und auf Kasachisch schrie, wie in dem Clip (siehe unten) zu sehen ist.

Nach Angaben der Polizei reiste der Mann mit zwei Freundinnen an den Strand, die zusammen mit der Polizei versuchten, ihn zu überreden, aus dem Meer zu steigen und die Verantwortung für seine Taten zu übernehmen.

Aufgrund der Sprachbarriere war es für die Polizei schwierig, mit ihm zu verhandeln, berichtet ThaiRath.

CH3 berichtet, dass der kasachische Mannder Polizei erzählte, dass er nach dem Trinken von viel Bier und dem Rauchen von Cannabis ausgerastet sei. Er sagte der Polizei, dass er die Verantwortung für alle Schäden übernehmen würde.