Ausgebüxter Roter Panda zurück in australischem Zoo

28.09.22

ADELAIDE: Ein ausgebüxter Roter Panda ist nach einer zweitägigen Suchaktion wieder wohlbehalten im Zoo in der australischen Küstenstadt Adelaide angekommen. «Ravi sieht gut aus, er hat keine Verletzungen, bewegt sich gut, hat über Nacht gefressen und ruht sich jetzt unter einer kuscheligen Wärmelampe aus», schrieb der Zoo von Adelaide am Montag zu einem 20 Sekunden langen Videoclip. Das siebenjährige Tier war am Freitag von seinem Gehege aus auf einen benachbarten Baum geklettert.

Am Sonntag wurde Ravi dann auf einem Baum in einem nahe gelegenen Park entdeckt, wie der Sender ABC berichtete. Tierpfleger hätten den ganzen Tag lang versucht, ihn mit Bambus und Mais herunter zu locken - jedoch vergeblich. «Auf Rat unserer Tierärzte beschlossen wir, ihn mit einem Pfeil zu betäuben», sagte Zoodirektor Phil Ainsley demnach. Wie ein von ABC veröffentlichtes Video zeigte, stellten sich Helfer mit einer großen Decke unter den Baum, um den herunterfallenden Ravi anschließend aufzufangen.

«Rote Pandas sind Meister im Klettern», erklärte der Zoo in einem weiteren Facebook-Beitrag. Obwohl man alles tue, den Bereich abzusichern, hätten Ravis Kletterkünste und das Wetter das kleine Abenteuer ermöglicht. Das Gehege soll nun vollständig überprüft werden. Die Weltnaturschutzunion IUCN stuft die auch als Kleine Pandas oder Katzenbären bekannte Gattung als stark gefährdet ein.