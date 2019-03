Von: Björn Jahner | 02.03.19

UTHAI THANI: In Wat Maneesathitkapitharam School in Uthai Thani im südlichen Teil der Nordregion von Thailand, wird der Unterricht bereits seit zwei Tagen durch einen frechen Makaken gestört, der keine Möglichkeit unversucht lässt, in die Klassenzimmer vorzudringen.

Das zwei Jahre alte Tier soll vermutlich von seiner Affenherde in Khao-Pathawi-Höhle ausgebüxt sein. Da es dem Makaken bereits einmal gelang, sich Zugang in die Schule zu verschaffen, indem er auf einen Baum kletterte und durch ein Fenster in den Klassenraum sprang, erteilte die Schulleitung die strikte Anweisung, dass alle Fenster und Türen jederzeit geschlossen bleiben müssen. Auch wenn keine Schülerinnen und Schüler angegriffen oder gar verletzt wurden, schieben die Lehrkräfte ununterbrochen Wache. Da zuständige Beamte bereits erfolglos mehrere Stunden damit verbrachten, das Tier mit dem gezielten Schuss aus einer Betäubungspistole ruhigzustellen, hat der Schulleiter am Freitagabend nun die Behörde für Nationalparks, Wildtier- und Pflanzenschutz um Hilfe gebeten. Er forderte die für Wildtiere zuständige Behörde auf, Experten vorbeizuschicken, um den ungewünschten Eindringling einzufangen und somit dem Affentheater ein Ende zu bereiten.