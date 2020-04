Ausgangssperre vs. Abriegelung

Von: Björn Jahner | 28.04.20

Einer von acht Kontrollpunkten auf der Sukhumvit Road in Pattaya im Rahmen der Abriegelung der Stadt. Foto: PR Pattaya

THAILAND: Derzeit kommt immer wieder die Frage nach dem Unterschied zwischen einer Ausgangssperre und einer Abriegelung auf.

Eine Ausgangssperre liegt vor, wenn Menschen zu festgelegten Zeiten ihre Wohnung oder ihr Haus nicht verlassen dürfen. Eine Abriegelung hingegen bedeutet, dass die Menschen in ihrem Haus bleiben sollten, aber hinausgehen können, um wichtige Dinge einzukaufen, auch wenn sie ihren Bezirk nicht verlassen können. In Thailand gibt es derzeit eine Ausgangssperre von 22.00–04.00 Uhr. Während dieser Zeit müssen alle Menschen Zuhause bleiben. Eine Abriegelung gibt es derzeit z.B. in Pattaya (im Bild) und Phuket, wo die Menschen ihren Unterbezirk nicht ohne besonderen Grund verlassen dürfen, ihre Wohnung oder ihr Haus jedoch verlassen dürfen, um Einkäufe zu tätigen.