Ausgangssperre soll eine Stunde verkÃ¼rzt werden

Reinigungskräfte haben in den letzten Tagen alle Hände voll zu tun, um die Einkaufszentren des Landes auf den voraussichtlichen Wiedereröffnungstermin am Sonntag vorzubereiten. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Thailändischen Medienberichten folgend soll die Regierung grünes Licht für eine Verkürzung der nächtlichen Ausgangssperre gegeben habe, die am 3. April als Maßnahme zur Unterdrückung der Ausbreitung des Coronavirus in Kraft gesetzt wurde.

„Daily News“ und „Bangkok Biz News“ berichteten am Freitag, dass ab Sonntag (17. Mai) eine neue nächtliche Ausgangssperre von 23.00 Uhr bis 04.00 Uhr in Kraft tritt, die somit eine Stunde kürzer ausfällt als die bisherige (22.00 bis 04.00 Uhr).

Es wird erwartet, dass die Regierung am Freitag in einer offiziellen Ansprache über weitere Lockerungen der Beschränkungen des öffentlichen Lebens im Rahmen der Notstandsgesetzgebung informieren wird. So sollen ab Sonntag Shopping Malls wieder öffnen dürfen,von 10.00 bis 20.00 Uhr, jedoch unter Beachtung strenger Gesundheits- und Sicherheitsauflagen wie Abstandswahrung zwischen den Besuchern, Reduzierung der Besucherzahlen, Screening-Points etc.