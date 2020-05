Von: Redaktion DER FARANG | 06.05.20

BANGKOK: Die Regierung will das Verkaufsverbot für Alkohol wieder in Kraft setzen, sollte die Zahl der Menschen, die die Ausgangssperre von 22 bis 4 Uhr missachten, weiter zunehmen.

In Bangkok wurden von Sonntagabend bis zum frühen Montagmorgen 690 Personen festgenommen, weil sie während der Ausgangsperre unterwegs waren bzw. in der Öffentlichkeit angetroffen wurden. Gegenüber der Nacht zuvor war das eine Zunahme um 60 Prozent, teilte das Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) mit. 129 Festgenommene hatten in geselliger Runde Alkohol getrunken, andere waren bei Glücksspiel oder Drogenkonsum erwischt worden. „Wenn die Infektionen wieder aufflammen, wird die Lockerung überprüft und möglicherweise gestoppt“, sagte CCSA-Sprecher Taweesilp Visanuyothin.

Der Staatssekretär im Innenministerium, Chatchai Promlert, hat alle Provinzgouverneure angewiesen, die Geschäftslokale, die nach der Lockerung der Beschränkungen durch die Regierung wieder öffnen dürfen, genau zu überwachen und sicherzustellen, dass sie alle Regeln und Vorschriften einhalten. Ansonsten droht die sofortige Schließung. Einige Restaurants würden die soziale Distanzierung nicht einhalten, andere Geschäfte verkauften Alkohol außerhalb der erlaubten Zeiten.