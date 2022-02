SARABURI: Ein Ausflugszug, der sich auf dem Rückweg vom Pa-Sak-Jolasid-Damm nach Bangkok befand, kollidierte am Samstagnachmittag in der Nähe des Bahnhofs Kaeng Khoi im Bezirk Kaeng Khoi der Provinz Saraburi in Zentralthailand mit einem Abschleppwagen, wie FM.91 Trafficpro auf Twitter berichtete.

Der Zug Nr. 926 mit 13 Waggons befand sich auf der Rückfahrt in die Hauptstadt, bevor der Zusammenstoß passierte. Nach Angaben von Fahrgästen hupte der Zug, um den etwa 500 Meter entfernten Lkw zu warnen. Der Zugführer betätigte die Bremse, konnte aber nicht verhindern, dass der Zug mit dem Fahrzeug kollidierte.

Augenzeugen sagten gegenüber der Presse, der Lkw-Fahrer habe den herannahenden Zug nicht gesehen.

Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt – der Lkw-Fahrer, seine Freundin und ein Lokführer. Es wurden keine Todesopfer gemeldet.