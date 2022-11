BANGKOK/LOPBURI: Die Thailändische Staatsbahn (SRT) wird ab Samstag (5. November 2022) wieder spezielle Ausflugsfahrten von Bangkok zum Pa-Sak-Jolasid-Damm in Lopburi anbieten. Buchungen sind ab sofort möglich.

Die Fahrt über den Damm, bekannt als „Floating Railway“, bietet den Fahrgästen in der kühlen Jahreszeit einen herrlichen Blick auf das Reservoir. Die Hin- und Rückfahrten finden vom 5. November 2022 bis Januar 2023 jeweils samstags und sonntags statt.

Die ersten beiden Fahrten finden am Samstag, 5. November 2022 und Sonntag, 6. November 2022 statt, die letzten am Samstag, 28. Januar 2023 und Sonntag, 29. Januar 2023. Sie werden in diesem Zeitraum an jedem Wochenende durchgeführt, mit Ausnahme des Neujahrsfestes.

Die Züge verlassen den Bahnhof Hua Lamphong um 06.00 Uhr morgens und erreichen den Bahnhof Pa-Sak-Jolasid-Damm um 10.35 Uhr. Die Rückfahrt erfolgt um 15.30 Uhr, Hua Lamphong ist um 18.50 Uhr erreicht.

Der Zu- und Ausstieg ist an den Bahnhögen Samsen, Bang Sue Grand Station, Bang Khen, Lak Si, Don Mueang, Rangsit, Ayutthaya, Saraburi, Kaeng Khoi und Kaeng Sua Ten möglich.

Anschließend hält der Zug 20 Minuten lang am Aussichtspunkt „Floating Railway“ in der Mitte des Staudamms, wo die Fahrgäste die Aussicht bewundern und Fotos machen können, bevor er sie zum Bahnhof Khok Salung bringt, wo sich ein kleiner Markt mit OTOP-Produkten („One Tambon One Product“) befimndet.

Ein Hin- und Rückfahrtticket kostet 330 Baht für einen nicht klimatisierten Sitzplatz und 560 Baht für einen klimatisierten Sitzplatz.

Fahrkarten können ab sofort an jedem Bahnhof oder über die App D-Ticket (Google Play / App Store) gebucht werden. Weitere Informationen erhalten Sie beim SRT-Callcenter unter 1690 oder auf der Webseite der State Railway of Thailand.

