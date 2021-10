Ausflug zum The Bikers Café Thailand

Von: Björn Jahner | 30.10.21

Fotos: The Bikers Café Thailand

SATTAHIP: Immer eine Reise wert ist The Bikers Café Thailand in Sattahip – nicht nur wegen der unverwechselbaren Atmosphäre des Motorrad-Themenrestaurants und der guten Küche, sondern auch wegen seiner Nähe zu den schönen Stränden rund um Sattahip.

Für dieses Wochenende empfehlen das Besitzerehepaar Achara und Martin Koller sowie Team ihren Gästen das reichhaltige Frühstücksangebot (siehe oben) und die hausgemachten Pizzen. Darüber hinaus umfasst das Speiseangebot rund 30 westliche und 40 thailändische Gerichte.

Hausgemachte Pizzen – frisch aus dem Ofen:



Pizza Meersfrüchte

199 B

Pizza Schinken

129 B

Pizza Hawai

129 B

Pizza Salami

129 B

Pizza Margarita

99 B

Neu im Angebot: Original Schweizer „Röschti“:

Röschti natur

99 B

Röschti mit Käse

129 B

​

Röschti mit Käse und Schinken

149 B

Röschti mit Käse, Schinken und zwei Spiegeleiern

169 B

Röschti mit Käse, Schinken, zwei Spiegeleiern und zwei Frankfurter Würstchen

199 B

Schnelle und unkomplizierte Anfahrt:

Dank Anbindung an den Motorway 7 und an den Highway 331 ist The Bikers Café Thailand von Pattaya aus schnell und unkompliziert zu erreichen. Meiden sollte man hingegen die Sukhumvit Road, da sich derzeit auf der Route mehrere Baustellen befinden, die den Verkehrsfluss beeinträchtigen.

Achara und Martin Koller sowie Team wünschen allen treuen und neuen Gästen ein schönes Wochenende und freuen sich darauf, sie alle im The Bikers Café Thailand begrüßen zu dürfen.

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag von 11.45–21.00 Uhr

Samstag und Sonntag von 09.00–21.00 Uhr

Montag und Dienstag geschlossen

Adresse und Koordinaten:

Ramnut 15, Plutaluang, Sattahip

12.678059, 100.958995

Standort auf Google Maps

Reservierung und Kontakt:

085-299.6188

Mehr erfahren Sie auf Facebook