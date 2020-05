Von: Redaktion DER FARANG | 04.05.20

BANGKOK: Das Innenministerium hat angeordnet, dass Personen, die nach dem langen Wochenende in ihre Heimatprovinzen zurückkehren, 14 Tage lang unter Quarantäne gestellt werden.

Die Anordnung soll die Übertragung von Covid-19 verhindern. Nach Angaben des Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) waren allein am Tag der Arbeit (1. Mai) fast eine Million Menschen unterwegs, von denen viele aufgrund der Pandemie derzeit arbeitslos sind. Der Staatssekretär des Innenministeriums, Chatchai Promlert, unterzeichnete am Samstag eine Anweisung an die lokalen Behörden, dafür zu sorgen, dass Reisende, die aus anderen Provinzen zurückkehren, sich 14 Tage lang zu Hause oder an bestimmten Orten isolieren.

Laut Teera Warathanarat, Expertin an der medizinischen Fakultät der Chulalongkorn-Universität, kann die Lockerung einiger Sperrmaßnahmen und Restriktionen neue Infektionen auslösen. In den vergangenen Tagen wurden täglich Infektionen im einstelligen Bereich gemeldet, darunter jeweils sechs am Freitag und am Samstag und drei am Sonntag. Die Fallzahlen vom Sonntag schließen jedoch 40 neue Fälle aus, die in Yala aufgedeckt wurden Das Gesundheitsamt der Provinz hat nach gründlichen Tests bei Risikogruppen, darunter auch kürzlich aus den Nachbarländern zurückgekehrte Personen, die 40 neuen Fälle von Coronaviren bestätigt. Der Leiter des öffentlichen Gesundheitswesens, Songkran Maichum, sagte am Sonntag, dass bei intensiven Tests seit dem 20. April die neuen Fälle aufgedeckt wurden.