PATTAYA: Pattaya an der Ostküste des Golfs von Thailand ist der perfekte Ausgangspunkt für Ausflüge in den Osten Thailands – mit dem eigenen Auto oder einem Mietwagen. Nachfolgend zwei Attraktionen „off the beaten track“, die sich von der Touristenmetropole aus leicht und schnell mit dem Auto oder Motorrad erreichen lassen.

Lehrpfad durch Rayongs Mangroven

Mit 2.400 Hektar ist Thung Prong Tong das größte Mangrovengebiet in der Provinz Rayong und eine wichtige Nahrungs- und Einkommensquelle für die Lokalbevölkerung, die in dem Gebiet Krabben, Garnelen und Fische fängt. Da­rüber hinaus ist das Naturgebiet ein Vorzeigeprojekt im Bereich des Ökotourismus. Ein 1.000 Meter langer Holzsteg führt die Besucher mitten durch die Mangroven, was besonders in den frühen Morgen- und Abendstunden ein unvergessliches Erlebnis ist.

Auf einer Bootsfahrt kann man den Mangrovenwald vom Wasser aus besichtigen. Foto: oh_hyyo / Adobe Stock

Angeboten werden auch Fahrten mit dem Longtailboot durch den Mangrovenwald, in dem seltene Vögel wie der Große Brachvogel, die Flussseeschwalbe, der Terek-Strandläufer, die Pfuhlschnepfe und der Kiebitzregenpfeifer, aber auch Krabben, Hummer und Schlammfische beobachtet werden können.

Thung Prong Tong befindet sich in Pak Nam Krasae in Rayongs Bezirk Klaeng, für die Anfahrt ist Google Maps empfehlenswert.

Tulpenpracht im Klima-Atrium

Im Klima-Atrium von PTT können sich die Besucher bei 18 °C abkühlen und die Blumenpracht genießen. Foto: Rüegsegger

Eine weitere Naturattraktion Rayongs befindet sich ausgerechnet dort, wo sie wohl niemand erwarten würde – nämlich in Map Tha Put, Thailands Zentrum der petrochemischen und Schwerindustrie. Hier nämlich hat Thailands Mineralölgigant PTT Public Company Limited im Rahmen seines CSR-Programms (Corporate Social Responsibility, CSR) die PTT LNG Flora Exhibition Hall eröffnet. CSR ist Englisch und bedeutet auf Deutsch „Soziale Verantwortung von Unternehmen“. Was das genau bedeutet und wie die Verantwortung von PTT aussieht, kann man im Loet Phattanaphruek Excellence Center erfahren, eine lebendige Gemeinschaft und ein Kompetenzzentrum für Pflanzenzucht, deren Höhepunkt die PTT LNG Flora Exhibition Hall ist.

Tulpen sind wegen des heißen Klimas in Thailand eine Seltenheit. Für Thais sind sie deshalb sehr „exotisch“, weshalb sie von den Einheimischen auch fleißig fotografiert werden. Foto: Rüegsegger

PTT LNG hat in Zusammenarbeit mit dem Office of the Royal Development Project Board (ORDPB) ein Zentrum zur Erforschung und Erprobung von Möglichkeiten zur Wiederverwendung der bei der Wiederverdampfung von Flüssigerdgas (LNG) freigesetzten Kälteenergie für den Anbau von Pflanzen der gemäßigten Zonen eingerichtet.

Der Klima-Atrium verfügt über ausreichend Sitzmöglichkeiten. Hier kann man wunderbar die Blumenpracht um sich herum genießen. Foto: Rüegsegger

Das Zentrum, das von Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn den Namen „Loet Phattanaphruek Excellence Center“ erhielt, was so viel wie Exzellenzzentrum für Pflanzenzucht und -vermehrung bedeutet, befindet sich am LNG Map Ta Phut Terminal 1 und soll Gemeinden, Landwirten und Studenten modernes landwirtschaftliches Wissen und Technologien vermitteln. Das Loet Phattanaphruek Excellence Center nutzt erfolgreich kalte Energie aus der LNG-Wiederverdampfung, um gemäßigte Blumen wie Tulpen, Narzissen und Hortensien anzubauen. Diese Blumen werden im Klima-Atrium der Flora Exhibition Hall ausgestellt, die das ganze Jahr über für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Rund um das Klima-Atrium führt ein Lehrpfad, der über die grünen Ambitionen des Ölgiganten informiert. Foto: Rüegsegger

Bei kühlen 18 °C können die Besucher das Klima-Atrium erkunden und sich an der Blütenpracht der Pflanzen und Blumen erfreuen, die normalerweise nur in der nördlichen Hemisphäre gedeihen. So sind hier z.B. bis Ende September Tulpen zu sehen, bevor im Oktober die Hortensiensaison beginnt. Nach dem Rundgang erhält man noch die Möglichkeit zum Blumenkauf oder kann im Café Amazon warme oder kalte Kaffeespezialitäten genießen, das ebenfalls zum Firmenimperium der PTT Public Company Limited gehört und normalerweise an den Tankstellen des Mineralölunternehmens zu finden ist.

Center of Excellence for Forest Conservation. Foto: Rüegsegger

Die Flora Exhibition Hall hat montags bis samstags von 08.30 bis 17.30 Uhr geöffnet (an Sonn- und Feiertagen geschlossen). Für die Anfahrt ist ebenfalls Google Maps empfehlenswert.