Von: Björn Jahner | 12.06.23

BANGKOK: Thailändisches Street-Food, das für seine Vielfalt und Erschwinglichkeit bekannt ist, wird bei Touristen immer beliebter. In Anbetracht des Wiederaufschwungs des thailändischen Tourismussektors will das Department of Skill Development (DSD) in diesem Jahr 5.700 Gastronomen und Street-Food-Verkäufer ausbilden.

Das DSD bietet Kurse für die Zubereitung und das Management von Street-Food an, die sich sowohl an Interessenten für diesen Beruf als auch an Arbeitslose richten. Arbeitsminister Suchart Chomklin erklärte, dass diese Kurse die Teilnehmer in die Lage versetzen würden, ein eigenes Restaurant oder einen Straßenimbiss zu eröffnen, wobei er die Bedeutung des authentischen Geschmacks und der Fähigkeit, mit verschiedenen Köstlichkeiten Geschichten zu erzählen, hervorhob.

Im Haushaltsjahr 2023 will das DSD insgesamt 5.700 Personen ausbilden, und hat bis heute bereits 3.806 Personen eine Ausbildung ermöglicht. Die jüngste Schulung fand in Buriram statt, eine Provinz im thailändischen Nordosten, die immer mehr Touristen in ihren Bann zieht.

Interessenten an diesen Ausbildungskursen können sich persönlich bei einem beliebigen DSD-Ausbildungsinstitut oder -büro im ganzen Land oder online auf der DSD-Webseite bewerben.