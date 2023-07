Von: Björn Jahner | 22.07.23

BANGKOK: Die thailändische Staatsbahn (SRT) hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2029 mehr als 3.000 Kilometer zweigleisige Eisenbahnstrecken in Betrieb zu nehmen.

Mit diesem Ausbau sollen die Züge mit der doppelten Kapazität fahren können. Darüber hinaus plant die SRT, im September dieses Jahres drei weitere Projekte zu starten.

Ekarach Sriarayanponse, der Leiter des Gouverneursbüros der SRT, sagte, dass der Bau der zweigleisigen Eisenbahnlinie stetig voranschreite.

Die SRT hat im Rahmen des thailändischen Entwicklungsplans für die Verkehrsinfrastruktur 2015 bis 2022 Verträge für den Bau von sieben zweigleisigen Eisenbahnstrecken und zwei neuen Eisenbahnstrecken unterzeichnet.

Derzeit sind zwei Projekte abgeschlossen und drei stehen kurz vor der Fertigstellung. Bei den abgeschlossenen Projekten handelt es sich um den Abschnitt Chachoengsao–Chonburi–Klaeng und den Abschnitt Jira–Khon Kaen. Die Projekte, die kurz vor der Fertigstellung stehen, sind:

1. Abschnitt Nakhon Pathom–Hua Hin, für den zwei Verträge abgeschlossen wurden: Nakhon Pathom–Nong Pla Lai (93 km, 97,1 Prozent fertiggestellt) und Nong Pla Lai–Hua Hin (76 km, 97,5 Ürozent fertiggestellt).

2. Abschnitt Hua Hin–Prachuap Khiri Khan (84 km, 99,9 Prozent fertiggestellt).

3. Abschnitt Prachuap Khiri Khan–Chumphon, mit zwei Aufträgen: Prachuap Khiri Khan–Bang Saphan Noi (88 km, 93,5 Prozent fertiggestellt) und Bang Saphan Noi–Chumphon (79 km, 96,5 Prozent fertiggestellt) sowie der Auftrag für das südliche Signalsystem (420 km, 48,1 Prozent fertiggestellt).

Die drei kurz vor der Fertigstellung stehenden Projekte sollen ab September dieses Jahres schrittweise in Betrieb genommen werden, beginnend mit dem Bahnhof Nakhon Pathom bis zum Bahnhof Saphli in der Provinz Chumphon, was einer Länge von etwa 400 km entspricht. Die SRT strebt an, das gesamte System bis 2025 vollständig in Betrieb zu nehmen, parallel zur Installation der Signal- und Telekommunikationssysteme.

Khun Ekarach erklärte, dass die SRT derzeit zwei Projekte im Bau hat:

1. Abschnitt Lop Buri–Pak Nam Pho, für den zwei Verträge abgeschlossen wurden: Ban Klap–Kok Kathiam (32 km, 86,6 Prozent fertiggestellt) und Tha Kha–Pak Nam Pho (116 km, 78,4 Prozent fertiggestellt), zusammen mit dem nördlichen Signalsystem (148 km, 32,1 Prozent fertiggestellt).

2. Der Straßenabschnitt Mab Kabao–Jira, der drei Aufträge umfasst: Mab Kabao–Klong Khanan Chit (58 km, 96,2 Prozent fertiggestellt), Klong Khanan Chit–Jira Road 1 (69 km, noch nicht unterzeichnet) und Eisenbahnbrücke (5 km, 98,1 Prozent fertiggestellt), sowie das nordöstliche Signalsystem (132 km, 21,5 Prozent fertiggestellt).

Mit der Fertigstellung der Projekte der zweiten Phase wird das zweigleisige Schienennetz der SRT bis zum Jahr 2029 über 50 Provinzen Thailands mit einer Länge von mehr als 3.000 km abdecken. Dadurch wird sich die Kapazität zur Abfertigung von Zügen verdoppeln, die Reisezeit um 1 bis 1,5 Stunden verkürzt und ein effizienter Güter- und Personentransport ermöglicht. Darüber hinaus wird es die Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene fördern, da diese kostengünstiger ist, und eine bessere Anbindung an die Nachbarländer ermöglichen, so Khun Ekarach.

Die SRT bereitet außerdem sieben weitere Projekte für die zweite Phase der zweigleisigen Eisenbahn vor, darunter der Abschnitt Pak Nam Pho–Den Chai, der Abschnitt Khon Kaen–Nong Khai, der Abschnitt Jira Road–Ubon Ratchathani, der Abschnitt Chumphon–Surat Thani, der Abschnitt Surat Thani–Hat Yai Junction, der Abschnitt Hat Yai Junction–Padang Besar und der Abschnitt Mab Kabao–Chumpon Railway.

Wenn die zweite Phase der Arbeiten abgeschlossen ist, wird das zweigleisige Eisenbahnnetz der SRT bis 2029 mehr als 50 Provinzen im ganzen Land mit einer Länge von über 3.000 km abdecken. Durch diesen Ausbau wird sich die Kapazität der Züge verdoppeln und die Fahrzeit im Güterverkehr von 29 km/h auf 60 km/h und im Personenverkehr von 50 km/h auf 100 bis 120 km/h verkürzt, so Ekarach weiter.