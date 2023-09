Ausbau von Thailands Verkehrssystem

Von: Björn Jahner | 12.09.23

BANGKOK: Dem thailändischen Verkehrs- und Logistiksystem steht eine glänzende Zukunft bevor. Verkehrsminister Suriya Juangroongruangkit hat kürzlich seine ehrgeizigen Pläne für den Eisenbahn- und Seeverkehrssektor des Landes vorgestellt.

Suriya ist der Ansicht, dass Thailand durch die Konzentration auf diese Bereiche der Verkehrsverbesserung seine Wettbewerbsfähigkeit in der Logistik, einem Sektor mit großem Wachstumspotenzial, erheblich steigern kann. Suriyas oberste Priorität ist die rechtzeitige Fertigstellung der zweigleisigen Eisenbahnprojekte des Landes. Diese Projekte sind für die Infrastruktur des Landes von entscheidender Bedeutung, wobei eines der wichtigsten der 29,7 Milliarden Baht teure Ausbau der Strecke zwischen den Provinzen Khon Kaen und Nong Khai ist. Dieses Projekt ist von so großer Bedeutung, dass Premierminister Srettha Thavisin die Absicht geäußert hat, die Baustelle in Zukunft zu besuchen.

Darüber hinaus hat der Verkehrsminister Pläne, um dem wachsenden Interesse von Fluggesellschaften, die in Thailand tätig werden wollen, Rechnung zu tragen. Seine Strategie sieht vor, die Königlich Thailändische Luftwaffe um die Freigabe ungenutzter Slots auf den von der Airports of Thailand (AoT) verwalteten Flughäfen zu bitten. Dieser Schritt könnte zu 100-150 zusätzlichen kommerziellen Flügen pro Tag führen, ein bedeutender Impuls, der sich als entscheidend erweisen könnte, insbesondere angesichts der bevorstehenden Hochsaison.

Außerdem ist sich Suriya der Notwendigkeit eines erschwinglichen öffentlichen Verkehrs bewusst. In seiner Rede erwähnte er die vorgeschlagene Obergrenze von 20 Baht für die Fahrpreise von elektrischen Zügen. Für die Umsetzung dieser Politik werden zwei Methoden in Betracht gezogen. Bei der ersten Methode würde der 20-Baht-Tarif nur für einkommensschwache Personen gelten, die im Besitz einer staatlichen Sozialhilfekarte sind. Bei der zweiten Methode würde die Fahrpreisobergrenze für alle Pendler auf dem elektrischen Zugnetz der Hauptstadt gelten.

Suriya betonte, dass in dieser Frage Verhandlungen mit den zuständigen Verkehrsbetrieben geführt werden müssten. Nach Ansicht des Ministers könnte die Einführung solcher Fahrpreisobergrenzen zu einem Anstieg der Pendlerzahlen in den elektrischen Zügen um 10 Prozent führen.