Von: Björn Jahner | 02.10.22

Foto: Tourism Authority Of Thailand

Hua Hin: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) will den Sporttourismus in Prachuap Khiri Khan, fördern, damit die Provinz, zu der auch Hua Hin gehört, mehr Besucher anzieht.

Isara Thapanaset, Direktor der thailändischen Tourismusbehörde Prachuap Khiri Khan (TAT), betonte gegenüber der Presse, dass die Region vom Sporttourismus sehr profitieren könne. Unter Sporttourismus versteht man das Reisen von einem Ort zum anderen mit der Absicht der Teilnahme an einer sportlichen Aktivität oder einem Sportereignis, sei es als Zuschauer oder Teilnehmer. Khun Isara ist davon überzeugt, dass der Sporttourismus nicht nur mehr Touristen anziehen wird, sondern auch die lokale Wirtschaft ankurbelt.



Laut Daten der TAT geben Sporttouristen im Durchschnitt drei- bis viermal mehr aus als andere Touristen, so Khun Isara. Darüber hinaus erfreut sich der Sporttourismus sowohl bei inländischen als auch bei ausländischen Touristen zunehmender Beliebtheit, insbesondere im Bezirk Mueang Prachuap Khiri Khan (Prachuap-Khiri-Khan-Stadt), weil die Umgebung und die Stadt für sportliche Aktivitäten wie Wandern und Radfahren besonders geeignet sind.



Die Förderung des Sporttourismus steht auch im Einklang mit der Politik der Provinzregierung, die auf die Erhöhung der Reisehäufigkeit von Inlandstouris­ten und auf die Etablierung der Region als eine Wellness-Destination abzielt. Nach Aussage von Khun Isara wird das TAT-Büro in Prachuap Khiri Khan in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern zwei sporttouristische Aktivitäten organisieren, die den Tourismus in der Region im September ankurbeln sollen.



In der Zwischenzeit teilte die TAT mit, dass jeder, der eine Unterkunft in Prachuap Khiri Khan für sporttouristische Ve­ranstaltungen oder Aktivitäten bucht, an einer Verlosung teilnimmt, bei der verschiedene Preise verlost werden, z. B. eine Hotelübernachtung, ein Paddle-Board und ein ATV.