Von: Björn Jahner | 27.05.23

BANGKOK: Die Regierung hat angekündigt, dass in einigen Jahren zusätzliche Nahverkehrssysteme für Pendler in Bangkok und den benachbarten Provinzen zur Verfügung stehen werden.

Nach Angaben des Regierungssprechers Anucha Burapachaisri werden die Pendler bald die Dienste der Yellow Line nutzen können, die zu über 90 Prozent fertiggestellt sein soll. Die Linie verbindet Bangkoks Bezirk Lat Phrao mit dem Gebiet Samrong in der Provinz Samut Prakan. Er erklärte, dass die thailändische Mass Rapid Transit Authority (MRTA) derzeit Systemtests durchführe, um die Sicherheit des ersten Einschienenbahn-Massentransportsystems des Landes zu gewährleisten.

Der Regierungssprecher informierte auch über die Pink Line, ein weiteres Einschienenbahn-Massentransportsystem, das im Jahr 2024 den Betrieb aufnehmen soll. Die Pink Line, die vom Khae Rai-Gebiet in Nonthaburi zum Bangkoker Bezirk Minburi führt, soll im Januar 2023 mit dem Probebetrieb beginnen und im Juni nächsten Jahres den vollen Betrieb aufnehmen.

In der Zwischenzeit berichteten Beamte, dass die Bauarbeiten am östlichen Abschnitt der Orange Line zu 99 Prozent abgeschlossen sind. Der Abschnitt, der Bangkoks Stadtteil Minburi mit der Station Thailand Cultural Centre verbindet, soll im August 2025 eröffnet werden. Die MRTA teilte ferner mit, dass die Arbeiten am südlichen Teil der Purple Line, die den bestehenden Bahnhof Tao Poon mit dem Bangkoker Stadtteil Rat Burana verbinden soll, derzeit im Gange sind.

Der Regierungssprecher fügte hinzu, dass die MRTA derzeit Straßenbeläge repariert, die durch diese Bauarbeiten beschädigt wurden, und dass einige dieser Reparaturen bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein werden, wodurch sich die Verkehrsüberlastung an vielen Stellen verringern wird.