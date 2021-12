Von: Björn Jahner | 10.12.21

PATTAYA: Das Marineministerium startet ein Projekt zur Entwicklung der Küstenabschnitte in der Provinz Chonburi. Dazu gehört u.a. die Sandaufschüttung am Strand in Jomtien auf einer Breite von 50 Metern und einer Länge von 3,5 Kilometern, informierte Verkehrsminister Saksayam Chidchob am Donnerstag, nachdem er die Fortschritte des Projekts überprüft hatte.

Das Marineministerium hat die Aufwertung der Strände in der Ostküstenprovinz Chonburi zur Förderung von Tourismus und Wassersport bekanntgegeben. Die Bauarbeiten werden fünf Monate andauern und voraussichtlich bis Mitte 2022 abgeschlossen sein.

Khun Saksayam sagte, er wolle das Marineministerium bitten, einen Jachthafen auszubauen, um mehr Möglichkeiten für den Jacht-Tourismus zu schaffen. Gegenwärtig befindet sich ein Jachthafen in Chonburi in privater Hand – der Ocean Marina Yacht Club in Na-Jomtien.

Laut Khun Saksayam wurde das Marineministerium angewiesen, alle Einzelheiten auszuarbeiten und dem Kabinett am 21. Dezember einen Haushaltsantrag in Höhe von 100 Millionen Baht zur Genehmigung vorzulegen.