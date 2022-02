Von: Björn Jahner | 09.02.22

CHONBURI: Die Erweiterungs- und Ausbauarbeiten auf dem Highway Nr. 344 von Chonburi nach Rayong ist nun abgeschlossen. Von der neuen Verkehrsinfrastruktur soll besonders die Logistik in den Industriegebieten des Östlichen Wirtschaftskorridors („Eastern Economic Corridor“/ EEC) profitieren, teilte das Department of Highways am Montag der Presse mit.

Die Erweiterung erstreckt sich über 12,3 Kilometer vom Bezirk Ban Bung in Chonburi bis zur Einmündung in den Highway Nr. 331 in Rayong. Auch die Fahrspuren des Highway Nr. 344 wurden mit einem Budget von 1,19 Milliarden Baht (einschließlich der Installation von Ampeln und Verkehrsschildern) in beiden Fahrtrichtungen erweitert.

Nach Angaben des Ministeriums wird der Ausbau der Autobahn zur Verringerung von Verkehrsstaus, Verkehrsunfälle und möglichen Überschwemmungen beitragen, was nicht nur den Lebensstandard der umliegenden Gemeinden, sondern auch die Logistik in den EEC-Gebieten verbessern wird.

Die 102,24 Kilometer lange Autobahn Nr. 344 beginnt an der Markierung KM94+080 an der Sukhumvit Road in Chonburi und endet bei KM269+101 des Highway Nr. 3 im Bezirk Klaeng der Provinz Rayong.

Das Straßenbauamt baut die Autobahn seit 2018 langsam aus, um sich Zur Vorbereitung auf das wachsende Verkehrsaufkommen im EEC und in den Ostküstenprovinzen Rayong, Chanthaburi und Trat baut das Department of Highways die Autobahn seit dem Jahr 2018 etappenweise aus.