BANGKOK: Das Kabinett genehmigte am Dienstag die Übernahme der Flughäfen Udon Thani, Buriram und Krabi durch Airports of Thailand (AOT) vom Department of Airports (DOA) sowie die Ausgaben in Höhe von neun Milliarden Baht für die Entwicklung der drei Airports.

Nach Aussage der stellvertretenden Regierungssprecherin Traisuree Taisaranakul soll der Udon Thani Airport zusammen mit dem Buriram Airport zum „Tor des Nordostens“ entwickelt werden, womit dem erhöhten Reiseaufkommen in der Region Rechnung getragen wird. Unterstützt werden soll auch der Sporttourismus, insbesondere in Buriram, Austragungsort der MotoGP.

Mit dem Ausbau des Flughafens in Krabi soll der Phuket Airport entlastet und der Tourismus im ganzen Süden angekurbelt werden, da er verkehrsgünstig in der Mitte zwischen den Provinzen der Andamanensee und des Golfs von Thailand liegt, erklärte Khun Traisuree.

Nach Aussage der Regierungssprecherin würde AOT 9,19 Milliarden Baht für die Entwicklung der drei Provinzflughäfen ausgeben – 3,52 Milliarden Baht für den Flughafen Udon Thani, 460 Millionen Baht für den Flughafen Buriram und 5,22 Milliarden Baht für den Flughafen Krabi.

Die Regierung rechne damit, dass sich die Luftfahrtbranche bis 2024 vollständig von den Auswirkungen der Covid-19-Krise erholen werde, fügte Khun Traisuree hinzu.