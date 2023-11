Von: Björn Jahner | 05.11.23

CHIANG RAI: Thailands berühmter Nationalkünstler Chalermchai Kositpipat geriet letzte Woche in die Schlagzeilen, nachdem er ein Projekt gesponsert hatte, das eine mit Graffiti beschmierte Wand in ein Kunstwerk verwandelte, das Besucher nach Chiang Rai lockt.

In der Nacht zum 31. Oktober 2023 sprühte eine Gruppe Jugendlicher Graffiti auf eine Wand des angesehenen Wat Rong Khun im Bezirk Mueang in Chiang Rai. Der Wat Rong Khun ist eine berühmte Attraktion in der nördlichen Region und ein verschnörkelter weißer buddhistischer Tempel, den Chalermchai 1997 mitgestaltet und gebaut hat.

Foto: The Nation

Im Jahr 2011 wurde Chalermchai für seine Malerei zum nationalen Künstler ernannt.

Foto: The Nation

In einem Live-Facebook-Video kündigte Chalermchai an, dass er nach den Graffitisprayern suche und sie auffordere, zurückzukehren und das Werk zu vollenden. Außerdem wies er die Tempelmitarbeiter an, den Bereich von Müll und Unkraut zu befreien, um den Sprayern ihre Arbeit zu erleichtern.

Foto: The Nation

Nachdem das Video im Internet veröffentlich wurde, tauchten drei Teenager auf und beendeten ihr Projekt an der Wand. Chalermchai gab den Jugendlichen außerdem 10.000 Baht in bar, damit sie Spraydosen kaufen konnten. Die Wand ist bereits zu einem neuen Wahrzeichen von Chiang Rai geworden und zieht einheimische und ausländische Touristen an, die in Scharen kommen, um Selfies mit dem Graffiti zu machen.

Das Projekt wurde von Anfang bis Ende von Narintron Tamas, einem Schüler von Chalermchai, dokumentiert, der alle Videos und Fotos auf Facebook veröffentlichte.