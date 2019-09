Aus Plastik werden Roben für Mönche

In einem Tempel in der Zentralebene wird Recycling nicht nur propagiert, sondern praktiziert. Foto: epa/Rungroj Yongrit

SAMUT PRAKAN: Im Tempel Chak Daeng in Zentralthailand werden neue Roben für Mönche aus Plastikflaschen hergestellt.

„Denken Sie nicht, dass das Abfallproblem nicht gelöst werden kann. Buddha hat uns gelehrt, dass es für jedes Problem immer eine Lösung gibt“, zitiert „Khao Sod“ den stellvertretenden Abt Phra Maha Pranom Dhammalangkaro. Im Wat wird Plastik zu Kunstfasern verarbeitet und zur Herstellung von Roben verwendet. Seit dem Start der Upcycling-Initiative im vergangenen Jahr wurden bereits 40 Tonnen Kunststoff verarbeitet. Besucher können den riesigen Tempel in Bang Krachao, das als „Bangkoks grüne Lunge" bezeichnet wird, leicht für eine Abfallverarbeitungsanlage halten. Freiwillige sortieren Abfälle in einem großen Lager, während ein Mönch Lebensmittelabfälle in eine Kompostiermaschine schüttet, um organischen Dünger und Biogas herzustellen. Der Lärm von zerdrückten Plastikflaschen übertönt den Gesang der Nachmittagsgebete.