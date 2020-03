Von: Redaktion DER FARANG | 13.03.20

BANGKOK: Offenbar aus Frust über unzureichende Reaktionen der Regierung auf die Coronavirus-Pandemie sind der Präsident der Thai Airways International (THAI), Sumeth Damrongchaitham, und der Direktor des Flughafens Suvarnabhumi, Sutheerawat Suwannawat, von ihren Ämtern zurückgetreten.

Nach Medienberichten soll Sumeth die fehlende Unterstützung des Verkehrsministeriums im Kampf gegen das Virus kritisiert haben. Nitinai Sirismatthakarn, Leiter des Flughafenbetreibers Airports of Thailands (AoT), sagte, Sutheerawat habe mit seinem Rücktritt die persönliche Verantwortung für die Flucht von 80 Arbeitern von einem Gesundheitskontrollpunkt am Flughafen übernommen. Fast alle Arbeiter haben sich inzwischen den Behörden gestellt.

Eine Quelle auf den Flughäfen teilte „Khaosod“ mit, Sutheerawat sei entmutigt, weil Behörden - vom Militär über die Immigration bis hin zum Gesundheitsministerium - sich geweigert hätten, mit dem Flughafen zusammenzuarbeiten, um Passagiere auf das Virus zu untersuchen. „Es gab keine Koordination, wie in den Sitzungen vereinbart", sagte die Quelle weiter. Für Mitarbeiter des Flughafens Suvarnabhumi, die Passagiere untersuchen sollen, die möglicherweise das Coronavirus haben, fehlen Gesichtsmasken. Vorräte an Masken sollen oft ohne Wissen der Flughafenleitung an andere Agenturen verteilt worden sein.