Von: Björn Jahner | 04.09.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Die Thailand Privilege Card Co., Ltd., das Betreiberunternehmen des „Thailand Privilege Card“-Projekts, das von der thailändischen Tourismusbehörde (TAT) überwacht wird, feiert sein 20-jähriges Bestehen mit einer bedeutenden Rebranding-Initiative.

Ziel des Unternehmens ist es, sich als weltweit führender Anbieter von Premium-Privilegien für Personen zu etablieren, die einen langfristigen Aufenthalt in Thailand anstreben. Das Rebranding wird die früheren acht Mitgliedschaftsoptionen zugunsten einer neuen „Thailand Privilege Card“ ablösen, die fortan in vier verschiedenen Paketen erhältlich sein wird.

Mit Blick auf wichtige Märkte wie China, Japan, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Russland und die Länder der Europäischen Union wird erwartet, dass das überarbeitete Produkt über 10 Milliarden Baht zu Thailands Einnahmen beitragen wird.

Manatase Annawat, Präsident der Thailand Privilege Card Co, Ltd, hob hervor, dass das Rebranding die offizielle Umwandlung der „Thailand Elite Card“ in die „Thailand Privilege Card“ markiert.

Die neue Karte konzentriert sich auf die „Freedom of Choices"-Philosophie und bietet umfassende Vorteile für den globalen Lebensstil, einschließlich Flughafenprivilegien, bereichernde Reiseerlebnisse, Freizeitaktivitäten, Unterkünfte und geschäftliche Investitionsmöglichkeiten.

Im Einklang mit dem Konzept „Mehr Wahlmöglichkeiten, mehr Freiheit“ wird die neue „Thailand Privilege Card“ ein Privilege-Punktesystem einführen. Mitglieder können in jeder Mitgliedschaftskategorie Punkte sammeln und diese gegen exklusive Vorteile und außergewöhnliche Erlebnisse einlösen.