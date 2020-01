Von: Björn Jahner | 04.01.20

Shopping Mall wird zum Go-Go-Tempel: Geschichten, die die Stadt schreibt und sich so wohl nur in Pattaya ereignen.

PATTAYA: Die Umwandlung der Avenue Shopping Mall an der Second Road in Süd-Pattaya in einen Entertainment-Komplex mit Go-Go-Bars nach dem Vorbild der einschlägig bekannten Nana Plaza in Bangkok dominiert derzeit das Stadtgespräch. Schnell machte sich im Hinblick auf die indische Baku Group als Investor das Gerücht breit, dass hier ein Nightlife-Spot ausschließlich für indische Touristen entsteht.

Scott Griffiths, der Social-Media-Sprecher der Investorengruppe, wies dies entschieden zurück und betonte, dass die Avenue Plaza allen Nationalitäten offensteht, wie auch die Walking Street oder Soi LK Metro. Gemäß Griffiths wurde das Projekt von der Stadtverwaltung und der Amphoe Bang Lamung bereits genehmigt. Die Umbauarbeiten werden in den nächsten Tagen aufgenommen, wofür ein in der Bar-Szene etabliertes Unternehmen aus Bangkok verpflichtet wurde.

Bis zur Drucklegung der vorliegenden Ausgabe sollen nach Aussage der Baku Group bereits 17 von 39 Parzellen einen Mieter gefunden haben. Darunter seien laut Griffiths einige „Schwergewichte“ aus der Walking Street und der Soi LK Metro. Neben Go-Go-Bars sind auch zwei Nachtclubs in der Avenue Plaza vorgesehen. Der Sprecher betonte, dass das Projekt bereits kurz nach seiner Bekanntmachung eine hohe Nachfrage erfuhr. Da die Baku Group auf das in der Szene übliche „Key Money“ verzichtet, würden die Mietpreise in vielen Fällen bis zu 50 Prozent niedriger ausfallen als in der Walking Street, so Griffiths. Er hofft, dass die Barbetreiber diese Einsparung an ihre Kunden weitergeben, z. B. in Form von günstigeren Getränkepreisen. Die bereits zuvor in der Shopping Mall beheimateten Filialen von McDonald's, Starbucks, Villa Market, Robin Hood Tavern, Fitness 7, Major Cineplex und Blu-O Rhythm & Bowl bleiben weiterhin bestehen. Jedoch zieht das thailändische Pass­amt in das Obergeschoss um.

Die Baku Group betreibt außerdem die Baku Lounge, Baku 6, Y Bar, Bachelor's A Go Go, The Roof, 15th Avenue und Sensations Bar sowie ein Golfzentrum und Gästehäuser.

Die Eröffnung der Avenue Plaza soll am 31. März erfolgen. Bisher wurde der Termin jedoch noch nicht offiziell bestätigt.