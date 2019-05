Von: Redaktion DER FARANG | 27.05.19

SA KAEW: Aus Eifersucht hat ein 45-jähriger Mann den neuen Ehemann seiner Ex-Frau im Schlaf erstochen und die Frau verletzt.

Die Polizei nahm den Täter am Sonntagmorgen um 8 Uhr an einer Straße im Bezirk Wattana Nakhon fest und klagte ihn wegen vorsätzlichen Mordes und versuchten Mordes an. Zuvor hatte dieser gegen 4 Uhr sein Honda-Motorrad im Wat Noen Jik abgestellt, um die Polizei über seine Flucht zu täuschen. Er stürmte nachts in das Haus eines Verwandten des getöteten Mannes und stach mit einem Messer auf den 50-jährigen Rivalen und seine 44 Jahre alte Ex-Frau ein. Der Mann starb an den Folgen seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die Frau hatte sich von ihrem Ehemann vor sechs Monaten getrennt. Sie haben zwei Kinder.