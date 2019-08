Von: Bernd Linnhoff | 24.08.19

​ Dinner for one - ein seltener Anblick im Mumin-Café.

BANGKOK: Muminvater, Muminmutter, das Snorkmädchen, der Schnupferich, das Schnüfferl, Hemul, Bisam und Mumin natürlich. Die Muminfamilie – die Älteren werden sich erinnern. Zu schwarz-weißen Fernsehzeiten, lang, lang ist‘s her, stapfte die drollige Truppe über mitteleuropäische Bildschirme. In kleiner Serie, immer sonntags. Aber was um Buddhas willen treibt diese seltsame Familie heute, fast sechzig Jahre später, ausgerechnet in Bangkok?